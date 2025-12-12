Геннадий Рябцев отметил, что в случае похолодания до -5°C Украина потребует дополнительно примерно 1,5 гигаватта электроэнергии.

Снижение температуры воздуха до 10-15°C мороза может привести к введению длительных отключений из-за существенного роста потребления электроэнергии. Тяжелее всего будет прифронтовым регионам.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

Он прогнозирует, что прифронтовые регионы при таком сценарии столкнутся с долгими аварийными отключениями света. На остальной территории Украины при таких погодных условиях будет, скорее всего, три-четыре очереди отключений света.

Эксперт пояснил, что при снижении температуры до -5°C потребление электроэнергии возрастает на 10%.

"То есть нам нужно найти еще 10% генерации. Если мы его не найдем, то это будет означать, что еще 10% уйдет в дефицит. А 10% в дефиците - это примерно 1,5 гигаватта. А 1,5 гигаватта - это примерно 1 дополнительная очередь (отключений, - УНИАН)", - отметил Рябцев.

Если же температура воздуха снизится до -10-15°C, то потребление будет расти по экспоненте, то есть электроэнергии потребуется значительно больше.

"Если по всей Украине будет минус 10-15°C, то при действующей политике и имеющихся мощностях... Будет трудно", - отметил эксперт.

По словам специалиста, проблеме потенциально может помочь солнечная генерация, при благоприятных погодных условиях.

"У нас есть 7,5 гигаватта солнечной генерации. Сегодня утром где-то с 11:00 до 13:00 хорошо наработали солнечные электростанции. Проблема в том, что эту энергию негде хранить", - подчеркнул эксперт.

Если же солнечная генерация не поможет и энергетическая система не прирастет новыми мощностями распределенной генерации, а "россияне и дальше будут бить ежедекадно", тогда будут проблемы с энергоснабжением.

"Насколько серьезные проблемы будут зависеть от многих факторов", - подытожил эксперт.

Он отметил, что ситуация со светом в Украине будет зависеть от плотности противовоздушной обороны, температуры воздуха и погодных условий, а также скорости восстановления и объема подключенной распределенной генерации.

Отключение света в Украине - последние новости

Из-за масштабных атак РФ энергетики вынуждены вводить графики почасовых отключений. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцы будут проходить зиму в нынешнем режиме отключений света объемом две-четыре очереди.

Объем отключений отличается на Западе Украины и, например, в Киеве. Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко отметил, что в Киеве отключения света более длительные, чем на Западе Украины. Столица зависит от электроэнергии с Ровенской и Хмельницкой АЭС, которую невозможно передать из-за повреждения ключевой подстанции.

В "Укрэнерго" добавили, что графики отличаются в зависимости от региона из-за последствий российских атак по инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии.

