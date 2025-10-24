Часть жителей в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях остались без света из-за новых российских ударов.

В пятницу, 24 октября, в 12 регионах Украины с 7:00 до 23:00 применяются графики почасовых отключений света. В ряде областей из-за новых российских ударов потребители остались без света, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что украинцам поочередно отключают электроэнергию из-за последствий предыдущих российских обстрелов, в частности - массированной ракетно-дроновой атаки на энергосистему 22 октября. В компании уточнили, что отключения будут применяться объемом от 1,5 до 2,5 очередей одновременно.

"В этот же период на всей территории Украины действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - добавили в "Укрэнерго".

Видео дня

По данным диспетчера энергосистемы, российские удары оставили без света часть жителей в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

"Также сложной остается ситуация в Черниговской области. Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где повреждены сети. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение для всех потребителей", - подытожили в компании.

Атаки РФ на украинскую энергосистему - последние новости

В ночь на 22 октября россияне нанесли новый массированный удар по украинской энергетике. Как отметили в Минэнерго, в результате атаки пострадала значительная часть генерации. В этот же день были введены графики почасовых отключений в ряде областей Украины.

Кроме того, в ночь на 24 октября Россия атаковала беспилотниками Кировоградскую область, оставив без света 19 населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: