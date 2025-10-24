В то же время, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска.

Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Кучерова Яра на Покровском направлении в Донецкой области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

В то же время, по данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Гродовки, Владимировки и Степногорска в Донецкой области.

В свою очередь начальник службы информации и коммуникации 14 бригады оперативного назначения "Червона калина 1 корпуса НГУ "Азов" Максим Бакулин в эфире "Киев24" рассказал, что российские оккупанты активно используют тактику "шахмат" на Покровском направлении.

"Условно - для того, чтобы что-то взять, надо что-то отдать. Они отвлекают внимание, разрежают именно наши позиции дронов. Враг отдает большое количество своего личного состава", - пояснил он.

По словам военного, погода меняется и фактически тактика противника сейчас идет также на копание.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее аналитики DeepState рассказали, что российская армия имеет успех на Днепропетровщине и Запорожье. В частности армия РФ продвинулась вблизи населенных пунктов Вербово и Степное на Днепропетровщине. Также российские оккупанты имеют продвижение вблизи села Новогригорьевка Запорожской области.

В то же время Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ освободили село Кучеров Яр на Покровском направлении. Кроме того, во время этого был существенно пополнен обменный фонд - в плен сдались несколько десятков российских военных.

