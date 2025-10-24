Отмачается, что новые санкции США еще больше ухудшат экономическую ситуацию в РФ.

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России и надвигающееся повышение налогов усиливают инфляцию. Москве, возможно, придется изменить планы по снижению процентных ставок.

Издание Bloomberg пишет, что российская экономика страдает от высоких затрат на заимствования. В центробанке РФ крайне осторожно относятся к снижению ставок. Один из представителей регулятора пообещал только "сбалансированное решение", отражающее "всю доступную информацию", когда законодатели призвали облегчить бремя бюджета и бизнеса.

Это привело к тому, что экономисты разделились во мнениях. Около половины прогнозируют снижение ключевой ставки с текущего уровня 17%, а остальные не предвидят никаких изменений.

"Недавнее ускорение роста цен и повышение инфляционных ожиданий ограничивают возможности для снижения ставок", - сказал главный экономист московской компании "Ренессанс Капитал" Андрей Мелащенко.

После кратковременного достижения целевого показателя Банка России в 4%, инфляция вновь начала расти. Отчасти это связано с окончанием влияния сезонных факторов, таких как летнее снижение цен на фрукты и овощи, а также с ослаблением влияния укрепления рубля.

Однако в большей степени виновата нехватка топлива. Поскольку Кремль не проявляет особого интереса к переговорам о прекращении войны, Украина активизирует удары по энергетической инфраструктуре, включая нефтеперерабатывающие заводы, нефтепроводы и морские терминалы. Цены на бензин подскочили на 3% в сентябре и выросли еще на 2% в октябре.

Ситуацию ухудшает и без того неустойчивые перспективы инфляции. Центральный банк РФ ожидает, что повышение сборов за утилизацию импортных авто приведет к сокращению их доступности, и оценивает, что план по повышению налога на добавленную стоимость с 20% до 22% в 2026 году - для финансирования растущих расходов на оборону - приведет к росту потребительских цен на 0,6-0,8 процентных пункта. Инфляционные ожидания в октябре остались на уровне 12,6%.

Новые санкции Вашингтона в отношении крупнейших нефтедобывающих компаний России, вероятно, усугубят ситуацию.

Удары Украины по российским НПЗ - последние новости

Украина систематически наносит удары по российским нефтяным объектам, что вызывает серьезные проблемы для агрессора. Эти атаки вывели из строя беспрецедентный объем нефтепереработки в России, и на ремонт этих предприятий могут уйти месяцы.

Reuters сообщило, что один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов - "Киришинефтеоргсинтез" остановил самую производительную установку перегонки нефти после атаки украинских дронов 4 октября. По данным источников агентства, мощность установки составляет 8 миллионов тонн в год.

