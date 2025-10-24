Аналитики отмечают, что участники рынка не верят в серьезность угрозы поставкам российских баррелей.

Цены на нефть утром 24 октября снижаются после роста на предыдущей торговой сессии, но, все равно, могут обновить четырехмесячный недельный рекорд роста. Новые санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" усилили опасения относительно поставок российского сырья на мировой рынок, сообщает Reuters.

По данным портала Иnvesting, по состоянию на 10:03 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent снизилась на 17 центов, до 65,82 доллара. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 16 центов, до 61,63 доллара.

Основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари считает, что утреннее падение цен на нефть после резкого роста на торговой сессии 23 октября свидетельствует о том, что участники рынка не верят в серьезную угрозу поставкам российских баррелей.

"Цены на нефть выравниваются, наблюдается некоторая фиксация прибыли, что свидетельствует о том, что рынок не паникует из-за российских поставок", - отмечает эксперт.

Между тем китайские государственные НПЗ, по данным Reuters, из-за американских санкций приостановили закупку российской нефти. О планах уменьшить импорт, по словам собеседников журналистов, заявили и индийские НПЗ.

В свою очередь, министр нефти Кувейта заявил, что ОПЕК+ готова компенсировать любой дефицит на рынке. Издание напоминает, что на "Роснефть" и "Лукойл", которые попали под американские санкции, приходится 5% мировой добычи, а РФ, по данным Министерства энергетики США, была вторым в мире производителем нефти в 2024 году.

Санкции США против российских нефтяных гигантов

В ночь на 23 октября Министерство финансов США объявило о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Кроме российских нефтяных гигантов ограничения затронут 28 дочерних компаний "Роснефти" и шесть - "Лукойла".

На фоне американских санкций акции нефтяных гигантов обвалились. Ценные бумаги были среди лидеров падения на бирже.

После объявления о санкциях США в отношении "Роснефти" и "Лукойла" индийские НПЗ, по неофициальным данным, планируют ускорить отказ от российской нефти. Другой топ-покупатель российской нефти - Китай тоже объявил о приостановке закупки российской нефти.

Впрочем некоторые российские чиновники в неофициальных разговорах убеждают, что Трамп может передумать.

