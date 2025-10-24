Сейчас еще есть время, чтобы не остаться без каких-либо запасов, напоминает Игорь Молодан.

В случае, если зимой наступит блэкаут, и в многоквартирном доме исчезнет не только электричество, но и газ, отопление и вода, то худшая ситуация будет на пятый день. Об этом в интервью УНИАН рассказал эксперт по безопасности и экипировке, инструктор по выживанию, специалист по тактической медицине Игорь Молодан.

"Худшим такой вариант становится на пятый день, потому что, примерно столько остаются и какие-то запасы пищи, и вода, и заряд в павербанках. Чтобы не остаться совсем без всего, запасы надо делать заранее, и именно для этого сейчас есть время", - посоветовал он.

Впрочем, он дал наставления на случай действительно экстремальных условий, в которых человек может оказаться в результате блэкаутов.

Видео дня

"Начнем с обогрева. Во-первых, я бы советовал иметь дома туристическое снаряжение, те же спальные мешки. Они бывают разные - и дорогие, и дешевые, - но принимайте во внимание, что мы не собираемся заниматься профессиональным туризмом, наша цель - выжить во время блэкаута. Поэтому любой спальник будет уместнее кучи одеял", - подчеркнул эксперт.

Во-вторых, по его словам, нужно будет сохранить то тепло, которое уже есть в доме. Для этого придется оклеить окна пленкой (которая к тому же дополнительно убережет нас от осколков стекла, которое может разлететься от взрыва), завесить окна одеялами. Молодан говорит, что это создаст еще одну прослойку теплого воздуха.

"В-третьих, идеально было бы ночевать в помещении без окон, если такое есть в квартире. Например, в большой кладовке, в гардеробной. Если таких нет, то тогда собрать всю семью в одной комнате и спать там", - отметил он.

Поставьте в доме туристическую палатку

Чтобы добавить тепла, утверждает инструктор, в квартире стоит поставить туристическую палатку - она тоже греет:

"То есть палатка, плюс спальные мешки, плюс тепло собственных тел - и так можно перебыть холодный период даже при отсутствии отопления".

Ковры на стенах тоже создадут дополнительное тепло, говорит Молодан. По его словам, их традиция идет с Дальнего Востока, где зимой бывало очень холодно. Мол, "наши родители использовали ковры не от хорошей жизни, особенно те, кто жил в "хрущевках"".

Что же касается фольгированных одеял, то эксперт не советует использовать их для обогрева. По его словам, "такие одеяла действуют 2-3 часа, не более, потом начинает выделяться конденсат". Если человек надумает спать под таким одеялом, он в конце концов намокнет и еще больше замерзнет и простудится, считает Молодан.

Действительно универсальная вещь - походный самовар

Чтобы согреться и иметь теплую пищу, он советует запастись походным самоваром, который разжигается щепками и ветками, которых можно собрать на улице:

"Да, будет дым, но если делать это на балконе или вывести трубу в окно (а есть такие самовары, которые продаются с трубами), то будет все в порядке".

Эксперт говорит, что "сверху на самовар можно поставить кастрюлю, и она будет себе что-то потихоньку варить, пока в самоваре закипает вода".

А воду эту, утверждает инструктор, можно использовать для того, чтобы залить ею еду быстрого приготовления.

"Так что такой вариант я советую. Самовар - это действительно универсальная вещь", - добавил Молодан.

Однако он предостерег, что от самовара, как и любого источника огня, отходить нельзя, ведь из поддувала может выпасть уголь или что-то еще.

"Поэтому правило номер один - никогда не оставлять без присмотра любые приборы, которые помогают нам согреваться. Это касается не только самоваров, но и свечей, горелок и тому подобное. Отходить нельзя ни на секунду!" - подчеркнул эксперт.

Вероятность блэкаута в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайло, зима будет тяжелой. Он считает, что с понижением температур и началом отопительного сезона россияне будут постоянно бить по критической инфраструктуре Украины, чтобы хотя бы повторить частичный блэкаут, который был в первую зиму российских ударов по энергетике Украины.

Также, по мнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака, обстрелами энергетики Россия хочет "заморозить" Украину. Однако, по его словам, западные союзники - и США, и Европа - это понимают и "готовы максимально нам помочь пройти эту зиму".

Вас также могут заинтересовать новости: