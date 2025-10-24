Осложнение погоды ожидается также по территории Киевской области.

В Киеве на пятницу, 24 октября, объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Днем 24 октября порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта", - отмечают специалисты.

Погода в Киеве - прогноз на 24 октября

24 октября на Киевщине будет облачно. днем без осадков, а вечером ожидается дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы усилятся до 15-20 м/с. Столбики термометров по области покажут +11°...+16°, а в Киеве воздух прогреется до +13°...+15°.

С сегодняшнего дня погода в Украине будет меняться - ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт принесет умеренные осадки и штормовые порывы ветра.

Сначала дожди пройдут на западе Украины, а затем в течение дня распространятся на юг, центр и север страны.

Зато восток Украины, а также Сумская, Полтавская, Запорожская и Днепропетровская области, по прогнозам, останутся без существенных осадков.

Диденко также предупредила, что 24 октября ожидается сильный юго-восточный ветер.

Несмотря на это, погода будет оставаться достаточно теплой: температура днем составит +12...+17°C, на юге местами до +19°C, а вот в западных регионах - Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - после прохождения фронта воздух остынет до +9...+12°C.

