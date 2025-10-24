Встреча с королем и 'коалицией желающих': Зеленский прибыл в Лондон

Речь идет о переговорах, которые станут важным этапом координации западной поддержки Украины перед приближением 4 годовщины полномасштабного вторжения России.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился в Лондон для переговоров с около двадцатью европейскими лидерами, чтобы обсудить усиление военной помощи и меры по защите страны от дальнейшей российской агрессии, пишет Associated Press.

Встреча, которую проводит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, предусматривает обсуждение защиты украинской энергосистемы от почти ежедневных атак беспилотников и ракет России, усиление противовоздушной обороны и поставки ракет большей дальности для ударов по стратегическим целям на территории России.

Переговоры имеют целью также усилить давление на правителя РФ Владимира Путина, учитывая недавние санкции США и европейских стран, направленные на ключевые доходы России от экспорта нефти и газа. Путин продолжает отвергать предложения о мирном урегулировании, объявляя полномасштабное вторжение "законным".

Ожидается, что к Зеленскому и Стармеру присоединятся Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министры Дании и Нидерландов Метте Фредериксен и Дик Схоф, а еще около 20 лидеров присоединятся через видеосвязь в рамках так называемой "Коалиции желающих". Основной темой обсуждений станут потенциальные "силы успокоения" для Украины, включающие воздушную и морскую поддержку и помощь в подготовке украинских войск.

Встреча в Лондоне рассматривается как важный этап координации западной поддержки Украины перед приближением четвертой годовщины полномасштабного вторжения России.

Зеленский уже прибыл в британскую столицу. По данным "Суспільного", он встретился с королем Чарльзом в Виндзорском замке,

Европейская поддержка Украины

Как сообщал УНИАН европейские лидеры активизируют поддержку Украины, вводя дополнительные санкции против России и обязуясь финансово и военно помогать Киеву в течение следующих двух лет. Эта настойчивость уже приносит плоды Украине.

The New York Times пишет, что манипуляции Путина и настойчивость Европы помогли Трампу наконец нанести России определенные трудности.

