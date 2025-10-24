Выйдут ли россияне на админграницу Донетчины? - эксперт рассказал о ситуации в области

Говорить о захвате всех территорий Донбасса до конца весны - слишком оптимистично со стороны россиян.

Ситуация в Донецкой области остается сложной, однако быстрый захват прифронтовых городов и укрепрайонов врагом пока почти нереален. Об этом заявил военный обозреватель Василий Пехньо в эфире "Еспресо".

По его словам, ситуация пока слишком шаткая, чтобы делать какие-то прогнозы, но почти нереально, чтобы россияне сумели в скорой перспективе достичь целей относительно границ Донецкой области.

Эксперт подчеркнул, что сейчас россияне пытаются зайти в Покровск, но кроме Покровска есть Мирноград, Константиновка, Лиман, Северск, и это только прифронтовые важные пункты обороны.

Видео дня

"За ними, уже во второй линии, идут Славянск, Краматорск, Дружковка и Доброполье. Кстати, Доброполье, на которое россияне тоже предприняли попытку отчаянного и довольно авантюрного прорыва, закончилось для них абсолютным фиаско", - подчеркнул Пехньо.

По убеждению Пехньо, говорить о захвате всех территорий Донбасса до конца весны - слишком оптимистично со стороны россиян, ведь пока этому ничего не способствует.

"То есть делать прогнозы опасно, но не надо забывать, что Донбасс не ограничивается боями за Покровск. Есть еще много населенных пунктов и укрепрайонов, которые россиянам очень трудно даются, как показывает практика", - добавил военный обозреватель.

Ситуация в Донецкой области - больше новостей

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты все свои силы бросили на Донецкую область и Купянск. Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом, подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват рассказал, что вся линия фронта в Донецкой области - это фактически поле сплошного боя, начиная от направления Великой Новоселки, от южных окраин Покровска до севера, до Лиманского направления. Вся линия фронта в Донецкой области максимально горячая, максимальная интенсивность боевых действий.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман считает, что российский диктатор Владимир Путин не может захватить Донбасс военным путем, поэтому пытается манипуляциями получить эти территории без боя.

Вас также могут заинтересовать новости: