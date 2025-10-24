Этот проект может стать самым масштабным для актера с 2018 года.

Джонни Депп получил новую роль после длительного перерыва. Он сыграет в новой экранизации классического праздничного рассказа Чарльза Диккенса - "Рождественская песнь".

Как сообщает Variety, 62-летний актер ведет последние переговоры относительно главной роли в ленте "Эбенезер: Рождественская песнь", режиссером которого является автор фильмов "МаХХХХин", "Перл" и "Х "Ти Уэст. Над сценарием работают Натаниэль Галперн и Андреа Райзборо, а продюсером выступила Эмма Уоттс.

Если сделка будет заключена, Джонни Депп пополнит свое портфолио еще одной культовой ролью. Он сыграет скупого бизнесмена Эбенезера Скруджа. Действие развернется в Лондоне XIX века. По оригинальному произведению главный герой встречается с призраками прошлого, современного и будущего Рождества и сталкивается с настоящими мучениями.

"Рождественская песнь" Диккенса уже имеет несколько известных экранизаций. В частности, мюзикл 1970 года "Скрудж", комедия 1988 года "Новая рождественская сказка" с Биллом Мюрреем и мультфильм "Рождественская история", который вышел в 2009-м.

Этот проект может стать для Деппа самым масштабным с момента выхода "Фантастических зверей: Преступления Гриндельвальда" в 2018 году и судебного дела с бывшей женой Эмбер Херд.

Предварительно премьера фильма "Эбенезер: Рождественская песня" запланирована на ноябрь 2026 года.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп может вернуться к своей культовой роли Джека Воробья в "Пиратах Карибского моря".

