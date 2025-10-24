На данный момент известно о шести пострадавших в результате атаки.

Российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиационными бомбами, в результате чего было повреждено гражданское предприятие и автобаза, есть раненые.

Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, Индустриальный район Харькова был атакован двумя УАБами. Впоследствии произошел повторный удар по этому же району.

"На одном из мест попадания пострадало гражданское предприятие, есть раненые. Повреждены несколько авто, пожар", - заявил он.

Городской голова сообщил о двух пострадавших, впрочем заметил, что под завалами еще могут быть люди. Затем он заявил, что количество пострадавших возросло до трех.

Впоследствии Терехов уточнил, что одно из попаданий произошло по автобазе, повреждены более 20 машин. Второе - по гражданскому предприятию.

"Трое пострадавших, один человек госпитализирован. Продолжается тушение пожара", - написал городской голова.

Кроме того, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове, предварительно, зафиксировано четыре попадания вражеских УАБ.

Позже он проинформировал, что уже известно о шести пострадавших от вражеского удара по Индустриальному району Харькова.

"Среди них - 69-летняя женщина, которая испытала острую реакцию на стресс. Бригады врачей на месте, оказывают всю необходимую помощь", - добавил глава ОВА.

По уточненной информации, озвученной Тереховым, Харьков был атакован пятью УАБами. На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки - выбиты окна.

