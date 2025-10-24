Во время транспортировки над оккупантами появились несколько российских дронов, чтобы убить своих.

Российский оккупант увидел видео с пленными, которых захватили Буковинские десантники, после этого он решил, что сдаться в плен - лучшее решение.

Интервью с пленным оккупантом опубликовало Отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВС Украины в Telegram.

"Я спросил: вы 82? Мне ответили - да. И я закричал: возьмите нас в плен!" - рассказал российский пленный.

По его словам, перед тем они увидели видео на канале 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады, где их пленные давали интервью, и с ними все было в порядке - чистые, целые, живые. Поэтому российский военный подумал, что это его единственный шанс.

"Пока нас вели, связанных, я все время кричал - не стреляйте, не стреляйте! На что мне ответили: мы люди, а не звери. Мы вас не убьем", - сказал пленный.

Он отметил, что был шокирован, ведь их не пытали, не мучили, а наоборот - отнеслись, как к обычным ребятам.

Во время транспортировки над ними появились несколько российских дронов. Целили именно в пленных - чтобы убить своих.

"Проанализировав все это, я подумал: походу нацисты это мы", - признался пленный.

Захват россиян в плен

Как сообщал УНИАН, на фронте в Украине российские солдаты выдвинули из окопа кусок картона с надписью "Мы хотим сдаться" на видном месте для украинских беспилотников, которые летали над ними.

Долгое время оккупанты прочно удерживали этот участок леса, несмотря на неоднократные атаки ВСУ, пока однажды в июне возле их блиндажа не появился новый небольшой колесный робот, начиненный 62 кг взрывчатки.

Сдача российских военных в плен дистанционно управляемому наземному беспилотнику на фронте на Харьковщине стала первым случаем, когда Украина заняла позицию и захватила военнопленных с помощью такого устройства, заявили командиры Третьей штурмовой бригады, которая выполняла эту миссию.

