Главный садовод Смитсоновских садов рассказывает, как ухаживать за орхидеями, чтобы они цвели каждый год.

Обрезка орхидей не всегда обязательна, но иногда помогает растению восстановиться, зацвести повторно или избавиться от больных частей. Важно понимать, когда нужно обрезать орхидею, ведь разные виды орхидей требуют разного подхода. Джастин Кондрат - главный садовод коллекции орхидей Смитсоновских садов в США рассказала изданию Марты Стюарт, как правильно обрезать орхидею.

Виды орхидей

Все орхидеи делятся на два типа по характеру роста:

моноподиальные (например, фаленопсис, ванда) растут на одном вертикальном стебле. Цветонос, листья и корни появляются из одной точки роста.

симподиальные (каттлея, онцидий) растут горизонтально от корневища, образуя новые побеги и корни вдоль ризомы.

Независимо от вида, орхидеи не любят сильной обрезки. Как отмечает Кондрат, им нужен лёгкий "уход ножницами", а не радикальное укорачивание.

Видео дня

Нужно ли обрезать орхидею после цветения - ответ эксперта

У моноподиальных орхидей после цветения можно укоротить зелёный цветонос - срез делают примерно на полсантиметра выше второй или третьей почки. Такой способ стимулирует появление нового цветоноса из спящей почки - и примерно в половине случаев орхидея зацветает снова через 2–3 месяца. Если же цветонос полностью засох и стал коричневым, его нужно срезать у основания - это поможет растению направить силы на рост новых листьев и корней.

Симподиальные орхидеи не цветут повторно на старом цветоносе, поэтому его просто удаляют после увядания.

Листья после цветения трогать нельзя - они обеспечивают питание. Удаляют только увядшие цветки.

Можно ли обрезать корни орхидеи?

Садовод настаивает, что пересаживать орхидею стоит каждые два года. После извлечения из горшка осмотрите корни:

живые - белые и плотные,

мёртвые - коричневые и сухие, похожи на нити.

Отмершие части удаляют, чтобы не развивалась гниль.

Удаление старых и больных листьев

Можно ли обрезать листья орхидеи - правило

Если лист пожелтел, покрылся пятнами или вмятинами — его нужно срезать. Это предотвращает распространение инфекции. После удаления стоит осмотреть растение — возможно, его поразили вредители или грибок.

Желтизна нижних листьев у моноподиальных орхидей — нормальное старение. Такие листья можно аккуратно удалить.

Главное правило: обрезка орхидеи должна быть аккуратной. Удаляйте только засохшие или больные части, пересаживайте растение каждые два года - и орхидея будет радовать вас цветением долгие годы.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, почему на листях орхидеи черные пятна.

Вас также могут заинтересовать новости: