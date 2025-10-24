Третья штурмовая Билецкого взяла в плен россиян с помощью наземного дрона, - WP

По данным издания , 3 ОШБр применила наземного беспилотного робота с зарядом взрывчатки, который заставил российских солдат сдаться - случай, который знаменует новый этап трансформации войны.

В июне на Харьковском направлении украинские военные из Третьей штурмовой бригады провели операцию, во время которой управляемый дистанционно робот с 62 килограммами взрывчатки взял в плен двух россиян, которые до этого держали позицию около двух недель. Увидев наземный дрон россияне вышли из окопа с картонным плакатом "МЫ ХОТИМ СДАТЬСЯ".

Как отмечает The Washington Post, это был первый задокументированный случай, когда украинская армия получила позицию и взяла пленных с помощью наземного дрона. Командир подразделения 3ОШБр с позывным Николай подчеркнул, что главным результатом операции стало то, что "ни один украинский пехотинец не погиб".

Журналисты пишут, что такие дроны стоят около $1500, значительно дешевле артиллерии, и становятся ключевым инструментом стратегии, внедряемой командиром Третьего корпуса Андреем Билецким - сохранения жизни бойцов и замены человека там, где риск самый высокий.

Украина превратилась в полигон будущих войн, где беспилотные технологии уже меняют правила игры - сначала в небе, а теперь и на земле.