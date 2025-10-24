'Святыня патриотов': КНДР строит мемориал солдатам, ликвидированным в войне против Украины

Пхеньян назвал будущий музей "священным местом бессмертия патриотов".

Северная Корея объявила о начале строительства мемориала в честь своих военных, погибших в войне России против Украины. В церемонии закладки фундамента в Пхеньяне приняли участие лидер страны Ким Чен Ын и посол России Александр Мацегора, пишет The Guardian.

По словам Кима, новый "Мемориальный музей боевых подвигов" станет "священным местом, посвященным бессмертию настоящих патриотов". Он подчеркнул, что войска КНДР, которые находятся в российской Курской области уже год, "помогли Москве достичь решающей победы" в борьбе с так называемыми "дьявольскими неонацистскими захватчиками".

Северная Корея, одно из самых изолированных государств мира, за последние два года стала важным союзником Кремля. По оценкам Сеула, по меньшей мере 600 северокорейских военных погибли, а еще тысячи получили ранения.

Мемориал в Пхеньяне будет включать скульптуры, посвященные погибшим солдатам, а также фотографии и художественные работы, изображающие их участие в боях. На церемонии также присутствовали представители северокорейского правительства, военные и семьи павших.

Россия и КНДР - роль в войне

В прошлом году Москва и Пхеньян подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения. На фоне этого в российской столице недавно открылась выставка, посвященная "братству" между двумя странами, где северокорейские солдаты изображены бок о бок с российскими в борьбе против Запада.

По словам начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова, определенный контингент из КНДР содержится в Курской области. С солдатами из Северной Кореи проводятся мероприятия подготовки. При этом, солдаты из КНДР позиционируются как якобы инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории.

