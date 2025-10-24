Тщательное промывание риса перед варкой не только очищает рис от примесей, но и предотвращает его слипание.

Чтобы удачно приготовить рис, надо знать немало хитростей - и о выборе сорта, и о том, как с ним обращаться перед, во время и после варки, пишет эксперт по вопросам питания и диетологии с кулинарным образованием Сара Хаас на страницах Simply Recipes.

По ее словам, для того, чтобы рис получился рассыпчатым, нельзя игнорировать его промывание перед варкой. Этот простой трюк, как говорится в статье, использует шеф-повар и автор книги "Семейный тайский ресторан" Арнольд Майнт.

Хаас рассказала, что выбросила немало риса, прежде чем овладела технологией его приготовления. В кулинарной школе она узнала то, что говорит Майнт: промывание риса перед варкой - один из важнейших шагов.

"Промывка не только очищает рис от примесей, но и вымывает лишние крахмалы. Это решающий шаг, чтобы предотвратить слипание зерен, и именно он создает то, что Майнт называет "началом идеальной текстуры риса"", - пишет эксперт.

Она последовательно описала, как варить рис.

- Возьмите два стакана длиннозернистого риса сорта "Жасмин", поместите его в мелкое сито и промывайте водой до тех пор, пока она не станет прозрачной.

- Положите рис в кастрюлю, влейте туда 2,5 стакана воды и доведите до кипения.

- Уменьшите огонь до слабого, закройте крышкой и варите, пока рис полностью не сварится, а вода не впитается. На это уйдет 12-15 минут.

- Дайте постоять пять минут, снимите крышку, быстро разрыхлите вилкой. Рис готов.

Что еще надо знать во время приготовления риса

Хаас привела другие советы тайского шеф-повара Майнта для удачного приготовления риса.

Первый его совет - о том, как правильно отмерить необходимое количество крупы. Он рассказал, что для этого надо знать: соотношение сырого и вареного риса составляет примерно 1:3.

Также, по словам шеф-повара, рис любит специи:

"Я часто добавляю к рису во время приготовления несколько измельченных зубчиков чеснока и щепотку соли. Также хорошо заменить воду куриным бульоном".

Он любит поливать уже сваренный рис кунжутным маслом. Кроме того, после того, как рис сварился, нужно обязательно подержать его пять минут под крышкой, ведь такой "отдых" является решающим для достижения идеальной текстуры. Затем не забудьте разрыхлить рис: это помогает предотвратить слипание зерен.

