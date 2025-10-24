Военные пристыдили Порошенко, который незаконно обогащался в войну, захватив помещение в сердце Киева

Партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко обвиняют в незаконном пользовании офисными помещениями напротив Киево-Печерской лавры.

Партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко обвиняют в незаконном пользовании офисными помещениями в центре Киева. Политсила пять лет не платила арендную плату, но при этом наживалась, сдавая эти площади другим арендаторам. Теперь политсилу выселяют со скандалом. Об этом пишет военный блогер Даниил Яковлев, публикуя сюжет ТСН.

"Европейская солидарность" захватила полтысячи квадратных метров офисов возле Киево-Печерской Лавры, 5 лет не платила, но сама наживалась, сдавая эти помещения в аренду", - отмечает военный.

По его словам, в 2019 году штаб "Европейской солидарности" поселился в помещении напротив Киево-Печерской лавры. После поражения Порошенко на выборах партия перестала платить около 300 тысяч гривен в месяц, а пока шли суды - заменила замки, переподключила камеры, выставила вооруженную охрану и сдала помещение в субаренду.

"В итоге суд обязал партию Порошенко съехать. Но когда дело дошло до выселения, у Петра Алексеевича заявили, что "Евросолидарность" переехала, а помещениями пользуются другие организации по договорам субаренды, поэтому решение суда не может быть выполнено", - говорится в публикации.

Блогер добавляет, что на месте спорных офисов появлялись соратники Порошенко, которые пытались легализовать присутствие в здании. После судебного решения партийцев все же выселили, но, как отмечают авторы, история осталась очередным пятном на репутации пятого президента.

"Порошенко - один из трех самых богатых олигархов страны. Он - самый богатый избранник Европы. Его состояние - более миллиарда долларов. Его партия в Верховной Раде Украины - самая богатая в Украине. Он сам зарабатывает больше, чем все 705 депутатов Европарламента вместе взятые. Он в войну обогатился в 40 раз. За один год наступления россиян этот политик "заработал" больше, чем за 20 лет до войны. Захватить помещение у бизнеса, навешать туда табличек "депутатская приемная" (типа неприкасаемые) и зарабатывать в войну может только настоящий барыга. Этот самый барыга во дворе захваченного офиса снимает пафосные пиар ролики, как будто помогает Вооруженные Силы Украины за счет донтов украинцев. Считаю, партия "Европейская солидарность" должна понести ответственность. Надеемся, старшие товарищи Порошенко из Европейской народной партии тоже сделают выводы и исключат этих "оккупантов" из своего состава. Ведь таким дикарям - не место в Европе", - резюмирует Даниил Яковлев.

Также военные сравнили действия партии Порошенко с мошеннической практикой так называемых "оккупантов" в странах Европы - людей, которые занимают чужие квартиры и годами не платят за них, пользуясь пробелами в судебной системе.

"Владельцам проще откупиться от таких оккупантов, чем вступать в судебные тяжбы. На этом и зарабатывают мошенники. Их так и называют - "оккупанты". "Оккупанты" Порошенко поступили так же", - отмечает Даниил Яковлев.

