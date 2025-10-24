Дикие кошки, которые никогда не общались с людьми, не мяукают.

Многие кошки громко мяукают, подавая хозяевам сигнал — будь то голод или желание дополнительного внимания. Они используют это как способ общения со своими хозяевами и иногда бывают даже слишком разговорчивы. Как пишет Catster, то, как долго кошка будет мяукать, зависит от индивидуальных особенностей и причины.

1. Приветствие

Кошки мяукают, когда приветствуют кого-то. Они слышат, как вы зовёте их по имени, разговариваете с ними и издаёте различные звуки — вполне естественно, что они захотят ответить на приветствие.

2. Общение

Кошки могут выражать различные эмоции, желания или потребности мяуканьем.

3. Привлечение внимания

Если мяуканье сочетается с потиранием и карабканием, это значит, что кошка требует вашего внимания, и немедленно.

4. Желание еды

Если вы позволите миске с едой опустеть, вы сразу же услышите возмущение.

5. Спаривание

Если у вашей кошки течка или она ищет партнёра, она может мяукать, и это может происходить часто.

6. Замешательство

У кошек может развиться деменция, как и у людей. Ухудшение состояния у кошек начинается примерно в 10–15 лет. Замешательство и чрезмерное мяуканье - очевидный признак.

7. Болезнь

Возможно, ваша кошка просто больна, а вы ещё не заметили других признаков. Многие проблемы, связанные с болью, могут быть связаны с мяуканьем у вашей кошки - например, гипертиреоз, заболевания почек и даже артрит.

Интересный факт о мяуканье

Дикие кошки, которые никогда не общались с людьми, не мяукают. Это признак, по которому можно понять, является ли найденный вами котенок диким он или ручным. Если котёнок следует за вами и мяукает, скорее всего, он когда-то кому-то принадлежал. Или, возможно, он тесно общался с людьми на протяжении всей своей жизни.

Ранее УНИАН рассказывал, что многие люди утверждают, что во время их болезни кошка прижимается к ним, словно чувствует, как им плохо. И ветеринары говорят, что это утверждение имеет под собой научное обоснование.

