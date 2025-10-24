Многие кошки громко мяукают, подавая хозяевам сигнал — будь то голод или желание дополнительного внимания. Они используют это как способ общения со своими хозяевами и иногда бывают даже слишком разговорчивы. Как пишет Catster, то, как долго кошка будет мяукать, зависит от индивидуальных особенностей и причины.
1. Приветствие
Кошки мяукают, когда приветствуют кого-то. Они слышат, как вы зовёте их по имени, разговариваете с ними и издаёте различные звуки — вполне естественно, что они захотят ответить на приветствие.
2. Общение
Кошки могут выражать различные эмоции, желания или потребности мяуканьем.
3. Привлечение внимания
Если мяуканье сочетается с потиранием и карабканием, это значит, что кошка требует вашего внимания, и немедленно.
4. Желание еды
Если вы позволите миске с едой опустеть, вы сразу же услышите возмущение.
5. Спаривание
Если у вашей кошки течка или она ищет партнёра, она может мяукать, и это может происходить часто.
6. Замешательство
У кошек может развиться деменция, как и у людей. Ухудшение состояния у кошек начинается примерно в 10–15 лет. Замешательство и чрезмерное мяуканье - очевидный признак.
7. Болезнь
Возможно, ваша кошка просто больна, а вы ещё не заметили других признаков. Многие проблемы, связанные с болью, могут быть связаны с мяуканьем у вашей кошки - например, гипертиреоз, заболевания почек и даже артрит.
Интересный факт о мяуканье
Дикие кошки, которые никогда не общались с людьми, не мяукают. Это признак, по которому можно понять, является ли найденный вами котенок диким он или ручным. Если котёнок следует за вами и мяукает, скорее всего, он когда-то кому-то принадлежал. Или, возможно, он тесно общался с людьми на протяжении всей своей жизни.
Ранее УНИАН рассказывал, что многие люди утверждают, что во время их болезни кошка прижимается к ним, словно чувствует, как им плохо. И ветеринары говорят, что это утверждение имеет под собой научное обоснование.