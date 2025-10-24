Планета вращается вокруг красного карлика в 18 световых годах от Земли.

Астрономы обнаружили, что вокруг звезды Gliese 251 – красного карлика, удаленного от Солнца всего на 18 световых лет, вращается "суперземля", на которой потенциально может быть обнаружена жизнь.

Согласно публикации журнале Astronomical Journal, помимо планеты Gliese 251b, известной с 2020 года и вращающейся вокруг звезды по узкой орбите, существует и вторая планета, Gliese 251c, обращающаяся вокруг звезды каждые 54 дня.

"Экзопланета расположена в обитаемой зоне звезды", — объясняет соавтор исследования Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания. "Поэтому расстояние от звезды идеально подходит для существования жидкой воды на поверхности, если у неё есть подходящая атмосфера".

Ученые считают, что Gliese 251c является одним из наиболее подходящих объектов для поиска биосигнатур, то есть молекул, указывающих на существование жизни. Подобный поиск может начаться всего через несколько лет с помощью новых крупных телескопов, таких как Сверхбольшой телескоп (ELT) Европейской южной обсерватории, который в настоящее время строится в Чили и должен быть введен в эксплуатацию до конца этого десятилетия. Благодаря главному зеркалу диаметром чуть менее 40 метров ELT сможет не только получать прямые изображения планеты, но и изучать её атмосферу.

Однако астрономы до сих пор не видели эту планету. Им удалось лишь косвенно доказать её существование. Строго говоря, планета не вращается вокруг своей звезды. Скорее, звезда и планета вращаются вокруг общего центра тяжести. Если планета очень большая или звезда довольно маленькая, как в данном случае, движение звезды можно обнаружить на расстоянии с помощью эффекта Доплера.

Именно таким образом, астрономы уже открыли планету вблизи Gliese 251 в 2020 году. Она почти в четыре раза тяжелее Земли, поэтому её называют "суперземлёй" и она обращается вокруг звезды каждые 14 дней.

