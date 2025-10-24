Сейчас правоохранители опросили более десятка свидетелей.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, который получил травмы в помещении распределительного пункта. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в г. Киеве.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему домедицинскую помощь", - информируют правоохранители.

Отмечается, что сейчас опрошено более десятка свидетелей.

Видео дня

Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Для установления причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Расследование продолжается.

В то же время вчера журналистка Дарья Трунова опубликовала пост, в котором сообщила о смерти сына своих знакомых в Киеве после того как его накануне мобилизовали.

Она отмечала, что мужчина оказался в коме в результате тяжелых травм, а впоследствии умер. По ее информации, сына знакомых забрали в ТЦК и отправили на ВВК, но уже на следующий день родителям позвонили из больницы и сообщили, что у него серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

"Каким образом это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему - никто сказать не может. Зато выдвинули версию: возможно у него эпилепсия была?", - отметила в заметке журналистка.

В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в парламенте Украины отметил, что возьмет расследование под свой контроль.

"Я возьму на контроль эту смерть, и вам официально сообщу", - сказал он.

Работа ТЦК и СП - что известно

Как сообщал УНИАН, Сухопутные войска ВСУ недавно отчитывались о проверке работы работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Согласно обнародованной информации, в частности за август из 218 сообщений, в которых говорилось о якобы нарушении закона со стороны военнослужащих и работников ТЦК и СП, 198 случаев, а это 91% оказались фейками или манипуляциями.

"Информация, которая распространялась как нарушение закона со стороны военнослужащих, была искажена с целью срыва мобилизации и подрыва обороноспособности государства", - отмечали в ВСУ.

Как известно, всех работников ТЦК с 1 сентября обязали носить бодикамеры во время работы на улице. Этот шаг должен позволить обеспечить прозрачность и законность деятельности групп оповещений ТЦК, а также защитить права обеих сторон.

В марте с.г. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и председателями и членами ВЛК.

Вас также могут заинтересовать новости: