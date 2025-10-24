Ведущий передал бывшей коллеге "привет".

Известный украинский ведущий Андрей Бедняков неожиданно вспомнил свой опыт в тревел-шоу "Орел и Решка" и жестко высказался о своей экс-коллеге Регине Тодоренко.

Курьезный эпизод произошел в новом проекте Беднякова "Где ложь". Гостьей дебютного выпуска стала стендап-комикеса Лера Мандзюк. По правилам игры она должна была назвать пять интересных фактов о себе, один из которых - неправда. Среди них была история о том, как юмористка жила в доме с проститутками.

Тогда Андрей вмешался и вспомнил свой опыт. В частности, он заговорил о совместном ведении шоу "Орел и Решка" с предательницей Региной Тодоренко, которая после начала полномасштабного вторжения продолжает жить в России.

Ведущий резко высказался о бывшей коллеге и передал ее "привет".

"Я когда снимался в "Орел и Решка", тоже жил в отелях с проститутками, потом остались они жить в России, переехали туда, поэтому я тоже могу сказать, что я жил с проститутками. Регина, привет", - саркастически рассказал Бедняков.

Ведущий неоднократно остро высказывался о Тодоренко. Ранее Андрей Бедняков отмечал, что они никогда не были с Региной друзьями, как это могло показаться зрителям во время просмотра проектов с ними. Наоборот он всегда видел "на везде" коллегу.

