Они могут менять цвет, летать и даже стрелять ядом из глаз.

Некоторые виды ящериц выглядят настолько странно, словно вышли из научно-фантастического фильма. От меняющих цвет хамелеонов с вращающимися глазами до настоящего "летающего дракона", парящего в воздухе – портал discoverwildlife.com рассказывает о семи самых необычных рептилиях в мире.

Хамелеон

С хамелеонами никто не сравнится в мастерстве смены цвета и умении хватать добычу сверхдлинными языками. Хамелеоны также обладают потрясающим панорамным зрением благодаря двум большим поворотным глазам, которые способны видеть на 180° по горизонтали и 90° по вертикали.

Каждый глаз имеет конусообразную форму с крошечным отверстием для зрачка в центре. Хамелеоны могут фокусировать зрение каждого глаза отдельно, переключаясь между монокулярным (видение одним глазом) и бинокулярным (видение обоими глазами).

В мире существует более 200 видов хамелеонов, которые обитают в основном в тропических лесах и пустынях.

Колючий дьявол

Покрытый шипами, колючий дьявол, обитающий в пустыне, имеет на затылке ложную голову, которая сбивает с толку хищников. Но это не единственное его странное приспособление – его ребристые чешуйки служат водосборниками.

При малейшем контакте с водой, такой как роса, почвенная влага или дождь, рептилия может втянуть её ко рту по каналам между чешуйками. Вода движется против силы тяжести благодаря капиллярному эффекту.

Североамериканский рогатый ящер

Это существо может похвастаться превосходной маскировкой, бронированной шипастой кожей и способностью раздуваться вдвое. Но их настоящая суперспособность — способность выстреливать кровью, начинённой токсинами, полученными из ядовитых муравьёв, из глаз на расстояние до девяти длин их тела.

Их прицел настолько точен, что эти маленькие ящерицы способны отпугивать волков и койотов, во много раз превосходящих их по размеру.

"Ящерица Иисуса Христа" / Зеленый василиск

Зелёный василиск, также известный как "ящерица Иисуса Христа", может бегать по воде со скоростью 1,5 метра в секунду. Они обитают в тропических лесах Центральной Америки и без колебаний прыгают с дерева в воду и убегают в случае опасности.

Комодский варан

Комодский варан, один из самых ядовитых животных в мире, обладает парой ядовитых желез в нижней челюсти, содержащих яд, столь же сильный, как яд самых смертоносных наземных змей. Также недавно обнаружили, что их зубы покрыты железом. Этот защитный слой сохраняет зазубренные края их зубов острыми, что позволяет им быстро и эффективно разрывать плоть своей добычи.

Летающий дракон

Эти необычные ящерицы, обитающие в лесах Юго-Восточной Азии, имеют удлинённые рёбра, которые поддерживают похожие на крылья кожные складки, позволяющие им планировать между деревьями.

Поясной броненосец

Ящеица поясной броненосец может сворачиваться в шар, чтобы защититься от хищников. Он обитает в пустынях Южной Африки и живёт 20–25 лет.

Ранее УНИАН рассказывал о необычной лягушке, которое создает свой собственный солнцезащитный крем, выделяя воскообразное вещество.

