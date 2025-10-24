Санкции могут помешать немецким банкам сотрудничать с местным поставщиком энергии.

Германия добивается, чтобы США освободили от санкций ее подразделение российской нефтяной компании "Роснефть". Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с переговорами в правительстве.

Отмечается, что Германия захотела отмены этих ограничений после того, как немецкие банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии.

По словам представителя Министерства экономики Германии, санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", поскольку он отделен от российской материнской компании и находится под контролем Германии.

Издание напомнило, что немецкое подразделение "Роснефти", которое включает доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil, было передано под опеку немецкого правительства в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным источников издания, Великобритания, которая ранее также ввела санкции против "Роснефти" и "Лукойла", через несколько дней после этого выдала специальную лицензию, позволяющую предприятиям работать с двумя немецкими дочерними компаниями "Роснефти" на том основании, что они находятся под контролем немецкого государства. Это произошло после лоббирования со стороны немецкого правительства.

Санкции США против "Роснефти" и "Лукойла"

Как сообщал ранее УНИАН, 22 октября США ввели жесткие санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". В Министерстве финансов Соединенных Штатов объяснили, что это стало следствием "отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу". Сам Трамп заявил, что он "просто почувствовал, что пришло время".

CNN узнало, что заставило Трампа резко сменить тон в отношении Путина и ударить санкциями по РФ. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, не было какого-то конкретного момента, который бы резко изменил мнение президента США. Мол, на его взгляды влияли неоднократные разочарования тем, что Путин, как это заметно было, не соглашается прекращать войну. Кроме того, Трампа мотивировал к этим действиям его успех в Газе.

Также стало известно, что Трампу предложили три варианта санкций против РФ, и он выбрал из них средний - не самый жесткий, ведь все еще против заключить сделку с Россией.

