Украинцы остаются едиными в своей позиции относительно страны-агрессора России. Сейчас 91% граждан плохо относятся к РФ, а 4% относятся хорошо. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

"В 2024 году показатели были, соответственно, 93% и 3%. Разница по сравнению с текущими показателями - в пределах статистической погрешности, то есть за год изменений не было. Фактически сохраняется та же тенденция, которую мы наблюдаем после начала полномасштабного вторжения в 2022 году - стабильно негативное отношение к России", - отмечают социологи.

Опрос показал, что абсолютное большинство населения во всех регионах - от 92% на Западе до 80% на Востоке - плохо относятся к России.

Отмечается, что доля тех, кто относится хорошо, варьирует от всего 3-4% на Западе, в Центре и на Юге до 9% на Востоке.

"По сравнению с 2024 годом на уровне тенденции можно видеть некоторое улучшение к России на Востоке (с 3% до 9%). Однако надо учитывать, что выборка респондентов на Востоке небольшая и эта разница - в пределах погрешности", - пояснили социологи.

Кроме того, согласно исследованию, сейчас только 8% украинцев хорошо относятся к русским-жителям России, а 85%, наоборот, относятся к ним плохо. Почти идентичные показатели были в 2024 году, поэтому ситуация с отношением к русским-жителям России за последний год не изменилась.

Опрос был проведен в течение 2-14 сентября 2025 года среди 1023 респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки объемом 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется некоторое систематическое отклонение.

Опрос украинцев

Как сообщал УНИАН, большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).

Среди тех, кто ожидает завершения этого года, 41% готовы терпеть столько, будет нужно. Показатель среди тех, кто ожидает завершения в 2026 году - 63%, среди тех, кто ожидает в 2027 году и позже - 74%. А среди тех, кто ответил "не знаю", готовы терпеть столько, сколько потребуется - 61%.

