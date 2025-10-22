Россия снова нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.

Ситуация в объединенной энергосистеме страны остается сложной, худшая ситуация - в Сумской и Черниговской областях. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов.

"Самая сложная ситуация у нас сейчас на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Одесской области. В Черниговской области враг атаковал несколько энергетических объектов и поэтому остаются обесточенными около 140 тысяч потребителей. Ремонтные работы осложняются из-за непрерывных атак российских дронов", - сообщил Артем Некрасов.

В ведомстве признают, что пострадала значительная часть генерации - сейчас специалисты Министерства энергетики делают все возможное, чтобы свет появился в каждом доме. Конкретные цифры по дефициту мощности не разглашают, чтобы не облегчить задачу российской стороне.

Видео дня

"Учитывая последствия обстрелов и погодные условия сегодня в течение суток есть необходимость в экономном потреблении электрической энергии. Если сейчас у вас есть электроэнергия, пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электрическими приборами", - отметил первый заместитель министра энергетики.

Он добавил, что для восстановления электроснабжения потребителей, которые длительное время оставались без света в части регионов вместо примененных ранее аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений.

Актуальную информацию о графике или изменении ситуации потребители могут найти на страницах Облэнерго в своем регионе.

Новый российский удар - что известно

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, в частности, по столице. Сообщалось, что из-за российского удара есть погибшие и раненые. В столице из-за атаки начали действовать отключения света.

Эксперты уверены - обстрелы объектов энергетики Украины будут продолжаться, но Москве не удастся надолго погрузить Украину во тьму, ведь на сегодня у нее есть все возможности для того, чтобы восстанавливать работу сетей и систем после атак.

Вас также могут заинтересовать новости: