Курс украинской валюты определяют прежде всего рыночные механизмы.

Колебания курса гривни зависят от мировых тенденций относительно доллара и евро. Если доллар укрепляется или ослабляется, это соответственно влияет на курс украинской валюты

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга в Национальном банке.

"Когда доллар укрепляется или ослабляется к валютам других стран, то гривня здесь не является исключением. И эти события связаны прежде всего с событиями в США", - сказал он.

По словам Николайчука, уровень обменного курса увеличивается или уменьшается не из-за поведения НБУ, а через рыночные механизмы.

"Когда доллар ослабляется относительно евро, то евро укрепляется, и это дает дополнительные стимулы для экспортеров продавать валюту, и наоборот уменьшает спрос импортеров. В такой ситуации доллар США ослабляется относительно гривни, что, в свою очередь, выравнивает в определенной степени курс гривни к евро", - отметил первый заместитель председателя НБУ.

Он добавил, что эта ситуация наблюдалась и до полномасштабного вторжения, но в последние годы такая динамика усиливается из-за того, что все больше и больше наших расчетов во внешней торговле происходят именно в евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту, однако это не будет означать резких колебаний курсов, хотя ситуативные изменения все же не исключены.

По его прогнозу, на следующей неделе коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/долл. (на межбанке) и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке).

