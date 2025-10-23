Для промышленности ограничат использование электроэнергии, а остальным поочередно будут выключать свет.

В пятницу, 24 октября, в Украине продолжат действовать почасовые графики отключений света для населения. Они будут применяться с 7 до 23 часов, сообщает Укрэнерго.

"В отдельных регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных ракетно-дронных атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут объемом от 1,5 до 2,5 очередей.

Кроме этого, с 7 до 23 часов для промышленных потребителей будут применяться графики ограничения мощности.

Также в компании добавили, что графики могут измениться и призвали следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Ситуация в Днепропетровской области

Как сообщили в ДТЭК, в Днепропетровской области 24 октября будут действовать 6 очередей отключений электроэнергии, каждая с двумя подочередями. Суммарно для некоторых потребителей свет будет отсутствовать до 6 часов. В то же время для части жителей региона в пятницу отключений не будет.

Отключение электроэнергии

Как сообщал УНИАН, в некоторых регионах Украины с 22 октября из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры ввели графики почасовых отключений.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев убежден, что РФ и в дальнейшем будет обстреливать энергетические объекты, но россиянам не удастся надолго погрузить Украину во тьму.

