Южная Корея спустилана воду первый корабль второй партии программы KSS-III - подводную лодку ROKS "Чан Йон-силь", которая станет самой большой и самой технологичной субмариной в серии. Церемония состоялась на верфи Hanwha Ocean в Кодже при участии ВМС Республики Корея и Администрации программы оборонных закупок (DAPA), передает TWZ.

Второй подкласс KSS-III (Batch II) отличается от партии I значительным техническим обновлением: увеличено надводное водоизмещение до примерно 3500 тонн (против 3300 тонн в партии I), удлинен корпус, а также расширены ударные и оперативные возможности.

Главные новации и вооружение

Увеличенная вертикальная пусковая установка (VLS): Batch II имеет 10 ячеек VLS (по сравнению с шестью в партии I), что расширяет возможности для размещения крылатых ракет, а также потенциально баллистических ракет подводного базирования (БРПБ).

БРПБ Hyunmoo-IV-4 (K-БРПБ): об этой ракете известно мало, но сообщалось о ее тестовых пусках и оцениваемых дальностях от ~311 до 497 морских миль (примерно 497-797 км) в различных сообщениях. Она может быть морской версией наземной ракеты Hyunmoo.

Возможность гиперзвуковых крылатых ракет: ячейки VLS могут использоваться и для будущих гиперзвуковых вариантов в рамках программы Hycore.

Торпедное вооружение: шесть 533-мм аппаратов, совместимых с торпедами Tiger Shark, противокорабельными крылатыми ракетами C-Star-III или подводными минами SLMM.

Энергоустановки и стелс-характеристики

Batch II оснащена литий-ионными аккумуляторами, которые значительно повышают подводную выносливость и позволяют дольше находиться под водой и совершать маневры высокой скорости. Лодка также имеет "вспомогательную" систему AIP на топливных элементах. Для снижения шума применен комплекс технологий - в том числе резиновое акустическое покрытие и меры против вибрации, повышающие малозаметность.

Роль в стратегии сдерживания

KSS-III Batch II является ключевым элементом южнокорейской программы KMPR (массированного наказания и возмездия). Сочетание подводных лодок с БРПЛ повышает живучесть возможностей сдерживания и дает Сеулу гибкие опции для ударов обычным оружием в случае угрозы от Северной Кореи.

Наличие подводных носителей повышает шанс сохранения возможности ответного удара даже после превентивного поражения наземной инфраструктуры.

KSS-III Batch II имеет больший процент компонентов местного производства, что снижает зависимость от импорта и способствует экспортному потенциалу. Корейская программа уже рассматривается как кандидат на участие в международных тендерах (отмечался интерес, в частности, со стороны Канады), а также рассматриваются возможности продажи дизель-электрических подводных лодок в Индо-Тихоокеанском регионе.

ROKS "Чан Йон-силь" вскоре начнет серию ходовых испытаний и оценок. Передача ВМС Республики Корея запланирована на конец 2027 года. Еще две лодки второй партии сейчас находятся в строительстве.

Развитие KSS-III демонстрирует растущую ставку Сеула на подводные силы как на центральный элемент оборонной стратегии и сдерживания, что также будет иметь геополитические последствия для регионального баланса сил.

