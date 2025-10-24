Майор из Львова ежедневно лично сообщает семьям о гибели воинов - в то время как страна борется с кризисом мобилизации и страхом перед фронтом.

Во Львове майор Сергей Лазюк лично сообщает семьям о гибели родных на фронте. Его подразделение сочетает рекрутинг, эвакуацию тел и психологическую поддержку в условиях массированных атак и кризиса мобилизации, пишет The Telegraph.

Майор Лазюк стоит у калитки детской комнаты, глубоко вдыхает и собирает слова - еще один гроб, еще одна семья, которой нужно сообщить о самой трагической вести. Раньше он работал юристом в архитектурной фирме, теперь его обязанность - лично приносить запечатанные письма с сообщениями о смерти бойцов по всему Львову. Иногда это два или три сообщения в день.

"Тяжелее всего, когда у людей еще есть надежда", - говорит майор Лазюк.

Он всегда подходит лицом к лицу: предварительно звонит семье, просит открыть дверь и только тогда передает известие. После этого он неделями поддерживает семьи, организует возвращение тел, организует, чтобы люди могли увидеть погибшего в морге и похоронить его.

В городе, где принудительная мобилизация стала привычной практикой, работа подразделений Территориального центра комплектования (ТЦК) превратилась в одну из самых сложных и наименее популярных служб. Вербовочные патрули ищут мужчин на улицах - и часто сталкиваются с враждебно настроенным населением.

"Все хотят нашей победы, но никто не хочет вступать в Силы обороны", - говорит рядовой Мирослав Трембецкий, водитель призывных патрулей, который сам получил тяжелое ранение от атаки дрона в прифронтовом Покровске.

Его коллега рядовой Андрей Ностер использует навыки вежливости, чтобы деэскалировать конфликты при исполнении служебных обязанностей.

Кризис набора обостряется на фоне интенсивных атак противника: массированные ракетные и беспилотные удары делают фронт "кровавым тупиком", а многие мужчины либо скрываются, либо пытаются оставаться вне системы. По оценкам чиновников, среди миллионов мужчин военного возраста значительная часть пытается уклониться от призыва.

Несмотря на это, в центр комплектования приходят и добровольцы из-за рубежа - люди без военного опыта, но с желанием помочь. Они стремятся продемонстрировать свое желание воевать, тогда как местные часто пытаются избежать вызова в ряды армии.

Майор Лазюк говорит, что мечтает о конце войны, но осознает: даже когда последний снаряд упадет, его работа не завершится. Долгие годы еще придется искать пропавших без вести, возвращать тела с оккупированных территорий - возможно, даже с территории противника.

"Это может длиться годами", - горько говорит майор.

Как сообщал УНИАН, цена продвижения по украинской земле для россиян стала вдвое выше. То, что российские оккупанты все чаще штурмуют позиции Сил обороны с помощью бронетехники, - свидетельствует об "отчаянии российских войск", рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперты говорят, что перерыв в использовании не был связан с тем, что техника закончилась, поскольку на базах хранится большая ее часть. Они пытались таким образом сохранить технику, чтобы ее не уничтожили украинские БПЛА. А осенью, когда погода ухудшилась, оккупанты снова пытаются штурмовать с помощью техники.

