По словам метеорологов, обычно такие штормы быстро проходят, но на этот раз ситуация другая. Население предупреждают, что скорость ветра может достигать даже 130 км/ч.

В Германии бушует шторм "Йошуа", деревья вырывает с корнем, море затопило парковку, на побережье Северного моря сегодня ожидают ураганные порывы ветра.

Как пишет Tagesschau, мощный циклон "Йошуа" накрыл северную часть Германии. В ночь на пятницу зафиксированы первые подтопления, метеорологи предупреждают об ураганных порывах ветра скоростью до 120 км/ч и возможных штормовых приливах.

По данным Немецкой метеослужбы (DWD), центр циклона сейчас находится над Северным морем у побережья Германии и практически не движется. "Обычно такие штормы быстро проходят, но на этот раз ситуация другая", - отметила синоптик Юлия Шмидт в комментарии NDR Niedersachsen. До вечера будет действовать официальное штормовое предупреждение для Северного побережья, а также островов Восточной и Северной Фрисландии.

Еще накануне население предупреждали, что шторм "Йошуа" распространится дальше на север Германии. Жителей Шлезвиг-Гольштейна, Гамбурга и Мекленбурга-Передней Померании призвали быть готовыми к сильным штормовым порывам, в частности в некоторых районах скорость ветра может достигать даже 130 км/ч.

В публикации говорится, что в районе Аммерланд на трассу A28 возле города Бад Цвишенан упало дерево, из-за чего движение было полностью перекрыто. Людей призывают не выходить на улицу во время действия штормового предупреждения. В Вильгельмсгафене из-за поднятых волн затопило часть набережной и парковку.

"В районе Клоппенбург (Нижняя Саксония) еще в четверг сильный ветер вырвал с корнями дерево, которое упало на крышу жилого дома в городе Ленинген. Представитель пожарной службы сообщил, что спасатели решили пока не убирать дерево, чтобы оно не сместилось и не вызвало больших повреждений. Впоследствии его уберут с помощью крана", - сообщают немецкие СМИ.

"Метеобомба" в Европе - что известно

Напомним, синоптики предупреждали, что страны Западной Европы окажутся в зоне низкого давления. Речь шла о риске формирования так называемого "бомбового циклона" или "метеобомбы". По данным метеорологов, мощный шторм, который, вероятно, пройдет над Атлантикой и в районе между Бискайским заливом, Ла-Маншем и Северным морем, затем двинется вглубь континента. Прогнозируются шквальные порывы ветра и ливни. Мощный шторм уже обрушился на атлантическое побережье Франции, вероятно он коснется Испании, где в Бискайском заливе скорость ветра будет достигать 130 км/ч.

Отмечается, что около полудня в четверг "метеобомба" продолжит движение в сторону Северного моря. Сильные штормовые ветры ожидаются между Гентом и Амстердамом. На западе и юго-западе Германии, в частности в Шварцвальде, порывы ветра будут достигать 120 км/ч.

