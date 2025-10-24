Саммит ЕС в Брюсселе завершился и его лидеры выступили на пресс-конференции с совместным заявлением.

Европейский союз планирует покрыть финансовые потребности Украины в ближайшие два года и будет разрабатывать механизмы по использованию замороженных российских активов в Европе.

Об этом говорится в письме президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен к делегациям от 23 октября, которым располагает УНИАН.

"Европейский Совет обязуется решить неотложные финансовые потребности Украины на 2026-2027 годы, в том числе для ее военных и оборонных усилий. Поэтому Европейский Совет приглашает Комиссию как можно быстрее представить варианты финансовой поддержки на основе оценки финансовых потребностей Украины и приглашает Комиссию и Совет продолжить работу, чтобы Европейский Совет мог вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании", - говорится в документе.

Отмечается, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине нанесенный ущерб.

Кроме того, в документе указано, что с начала полномасштабной войны европейские партнеры уже предоставили Украине 177,5 млрд евро поддержки.

"В 2025 году Европейский Союз предоставил бюджету Украины 20,5 млрд евро, из которых 6,5 млрд евро было выплачено в рамках Механизма для Украины, а 14 млрд евро – в рамках инициативы G7 ERA, погашаемой за счет доходов, полученных от замороженных российских активов", - добавляется в письме.

Также Европейский Совет отмечает необходимость дальнейшего усиления усилий государств-членов для удовлетворения потребностей Украины в военной и оборонной сферах.

"В частности, в системах противовоздушной обороны и противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также в боеприпасах большого калибра", - уточняется в документе.

Европа также призывает создавать украинские оборонные производства в странах Европы, а также углублять сотрудничество между Украиной и блоком. В то же время, как отмечали европейские лидеры, ЕС вернется к рассмотрению вопроса о предоставлении "репарационного кредита" Украине под замороженные российские активы.

Репарационный кредит для Украины - главные новости

На предыдущем саммите ЕС в Копенгагене 1 октября стороны не смогли прийти к согласию о предоставлении Украине беспроцентного кредита под росактивы, который будет выплачен из российских репараций после завершения войны. Против такого решения выступили три страны-соседки: Франция, Бельгия и Люксембург.

При этом Москва накануне саммита в Копенгагене активизировалась в угрозах в адрес компаний и граждан стран, которые бы дали зеленый свет для использования замороженных в Euroclear активы в пользу Украины, что могло стать одним из факторов затягивания процесса.

