Эти самолёты являются базовым уровнем для любой попытки захватить даже временный контроль над небом.

Истребители пятого поколения, такие как американский F-35, теперь являются необходимым минимумом для захвата даже кратковременного контроля над небом в современной воздушной войне. Как пишет Business Insider, об этом заявил вице-маршал авиации, директор по возможностям и программам ВВС Британии Джеймс Бек.

"Боевая авиация пятого поколения — не новинка", — заявил он, подчеркнув, что эти самолёты являются "базовым уровнем и теперь стандартом для любой попытки" захватить даже временный контроль над небом "в борьбе с самыми простыми угрозами".

Истребители пятого поколения — самые передовые в небе, они обладают малой заметностью (стелсом), а также передовыми датчиками и авионикой. Некоторые из них также оснащены передовыми сетевыми технологиями.

Новейшим американским истребителем пятого поколения является F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Россия разрабатывает Су-57, а у Китая есть J-20 и J-35, последний из которых предназначен для поддержки новых авианосных технологий.

В то же время ожидается, что самолёты шестого поколения будут оснащены искусственным интеллектом, будут интегрироваться с автономными боевыми беспилотниками, обладать повышенной малозаметностью и большей дальностью полёта, а также обладать большей общей боевой мощью. Но, по словам Бека, они станут реальностью лишь через много лет.

"Проще говоря, пятое поколение — это тактическое превосходство", — сказал он, добавив, что "шестое поколение — это объединение систем, которые стремятся к достижению и понимают требования и приоритеты оперативного превосходства".

Будущая борьба

Достижение превосходства в воздухе, даже временного, крайне важно, поскольку оно обеспечивает возможность манёвра войск и боевой техники на поле боя. Однако война в Украине заставила западных военных чиновников усомниться в том, что контроль, которым они обладали в недавних конфликтах на Ближнем Востоке, будет возможен в будущих боях с такими противниками, как Россия или Китай.

Бек заявил, что война с небом, полным беспилотников, "продолжает демонстрировать нам, что происходит, если не овладеть контролем в воздухе". При этом неспособность достичь превосходства на раннем этапе практически невозможно исправить позже:

"Чем дольше длится конфликт, тем этот урок становится всё более убедительным".

Бек пояснил, что истребители шестого поколения должны "не просто быть малозаметными для современной войны, но и обладать конструктивными особенностями, которые дадут преимущество в неизбежной игре в кошки-мышки", то есть они могут развиваться по мере развития боевых действий.

Полномасштабная малозаметность, по его словам, станет "одной из самых сложных частей конструкции платформы и областью, где нельзя допускать компромиссов при проектировании".

Он также подчеркнул, что Великобритания сосредоточена на России, подчеркнув, что "Россия будет нашей основной угрозой в течение многих лет".

Самолеты 6-го поколения

Недавно Соединенные Штаты начали производство истребителя шестого поколения F-47, который рассматривают как преемника знаменитого F-22 Raptor. Предполагается, что новый самолет будет иметь очень большой боевой радиус, а также улучшенную технологию малозаметности.

Также в Швеции активно работают над созданием собственного истребителя шестого поколения, который должен прийти на замену JAS 39 Gripen.

