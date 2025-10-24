Настойчивая Европа подтолкнула Трампа сделать России 'больно', - NYT

Европейский Союз ввел новые санкции против России и обязался предоставить Украине финансовую и военную поддержку на 150 млрд долларов в течение двух лет.

Европейские лидеры активизируют поддержку Украины, вводя дополнительные санкции против России и обязуясь финансово и военно помогать Киеву в течение следующих двух лет. Эта настойчивость уже приносит плоды Украине, пишет The New York Times.

Новые ограничения ЕС, включая запрет на закупку российского сжиженного газа и расширением списка санкционных судов, дополняют американские меры против "Лукойла" и "Роснефти".

Европейские страны также работают над планом использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро, что станет дополнительной поддержкой для военных и оборонных нужд Киева. Хотя некоторые детали, в частности позиция Бельгии, еще требуют согласования, блок настроен на обеспечение финансирования, которое превышает 150 миллиардов долларов.

Аналитики отмечают, что санкции и финансовая поддержка не обязательно заставит Россию прекратить войну, но демонстрируют настойчивость Европы в отстаивании независимости Украины.

В то же время работа с администрацией Трампа по санкциям и военной помощи продолжается, включая координацию применения крылатых ракет большей дальности против российских целей.

Европейские лидеры также разрабатывают 12-пунктовый план прекращения войны, предусматривающий гарантии безопасности для Украины, обмен пленными и контроль за прекращением огня, пытаясь удержать США на стороне Киева и усилить давление на Москву. Несмотря на сомнения относительно реакции Путина, усиление санкций и усилия Европы создают дополнительные экономические и политические вызовы для России.

Ричард Фонтейн из Центра новой американской безопасности предположил, что манипуляции Путина и настойчивость Европы помогли Трампу наконец нанести России определенные трудности.

"Путина не заставят к миру шарм, взаимопонимание или умелое заключение соглашений", - написал Фонтейн в социальных сетях. "Президент, возможно, теперь это поймет, а также то, что поддержка Украины и давление на Россию - это лучший путь к прекращению этой ужасной войны".

ЕС и США ударили санкциями по России

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов США объявило о первых за время президентства Дональда Трампа санкциях против России. Под ограничения попали "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние компании.

Новые ограничения ударили по котировкам акций российских нефтяных гигантов. Ценные бумаги были среди лидеров падения на бирже.

Кроме того 23 октября Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России, который включает, в частности, российские банки, криптовалютные биржи, организации в Индии и Китае.

