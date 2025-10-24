Венгрия ищет лазейку в американских санкциях для получения российской нефти.

Венгрия ищет способ обойти санкции США в отношении российских нефтяных компаний, заявил в пятницу премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reutrers.

"Мы работаем над тем, как обойти эти ограничения", - сказал Орбан, не раскрыв деталей венгерских планов обхода новых американских ограничений.

В этом контексте издание напоминает, что нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, общей мощностью 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от российской нефти, транспортируемой по трубопроводу "Дружба".

Видео дня

Журналисты добавляют, что в прошлом году MOL столкнулась с проблемами с поставками, когда Украина ввела санкции против "Лукойла". Компания заключила соглашения о приобретении права собственности на соответствующие объемы сырой нефти на границе между Беларусью и Украиной, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

Санкции США против России - последние новости

Министерство финансов США объявило о первых за время президентства Дональда Трампа санкциях против России. Под ограничения попали "Роснефть", "Лукойл" и их дочерние компании. Новые ограничения ударили по котировкам акций российских нефтяных гигантов. Ценные бумаги были среди лидеров падения на бирже.

После объявления о санкциях США в отношении "Роснефти" и "Лукойла" индийские НПЗ, которые являются одними из ключевых клиентов РФ, заявили, по неофициальной информации, о готовности отказаться от российской нефти. Другой топ-покупатель российской нефти - Китай - тоже объявил о приостановке закупки российской нефти.

Впрочем, некоторые российские чиновники в неофициальных разговорах убеждают, что Трамп может передумать и ищут способы смягчить удар от санкций.

Вас также могут заинтересовать новости: