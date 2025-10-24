Ведущие европейские производители спутников уже давно конкурируют в строительстве сложных космических аппаратов.

Ведущие европейские космические компании заключили соглашение об объединении своих предприятий по производству и обслуживанию спутников, создав новую европейскую космическую группу, которая будет конкурировать с такими мировыми гигантами, как Starlink Илона Маска. Об этом пишет Sky News.

"Это самая амбициозная сделка об объединении европейских космических активов со времени создания производителя ракет MBDA в 2001 году. Французские компании Airbus и Thales и итальянская компания Leonardo создадут предприятие со штаб-квартирой в Тулузе и начнут свою деятельность в 2027 году", - отметили в издании.

В частности министр финансов Франции Ролан Лескюр отметил, что предварительное соглашение "усилит европейский суверенитет в условиях интенсивной глобальной конкуренции".

"Мы ожидаем и будем пристально следить за тем, чтобы синергия, созданная благодаря эффективности, принесла нам пользу как ключевому клиенту новой компании", - добавили в сообщении французского спутникового оператора Eutelsat, владельца OneWeb, конкурента Starlink.

Почему это важно?

Известно, что ведущие европейские производители спутников уже давно конкурируют в строительстве сложных космических аппаратов на геостационарной орбите. Отмечается, что геостационарные спутники расположены дальше от Земли и движутся с той же скоростью и в том же направлении, что и орбита планеты.

Однако эти производители пострадали от появления дешевых, крошечных спутников на низкой орбите Земли, а именно сети Starlink, которая построена компанией SpaceX Илона Маска.

Проект Bromo

Новая комбинация, которая имеет кодовое название "Проект Bromo", будет насчитывать 25 тысяч сотрудников.

"Компании не предоставили много деталей по управлению, но руководители пообещали избегать системы ротации руководства или назначения на должности по национальной принадлежности, что в прошлом вызывало волнения в европейской аэрокосмической отрасли, особенно в Airbus", - подытожили в Sky News.

