Хореограф празднует юбилей.

Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар впервые за долгое время вышел на связь. Он рассказал, как изменилась его жизнь после мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Сегодня, 24 октября, Дикусар отмечает юбилей. Танцовщику исполнилось 40 лет. По этому случаю он откровенно рассказал в Instagram, что юбилей заставил его задуматься над многими вещами:

"Сегодня мне 40. В голове тысячи мыслей об очень разных вещах: долгий и разнообразный военный путь, служение людям, десятки погибших товарищей, друзей, собратьев, ошибки и удачные операции, вера и одновременно ее временная потеря, подъем и отчаяние, несправедливость и карма в действии, депрессия, поиск внутреннего покоя и баланса".

Также Дмитрий признался, что война изменила его мировоззрение и научила ценить простые вещи. Больше всего, по словам хореографа, его вдохновляют собратья, которые, даже рискуя жизнью, не теряют оптимизма.

"Я заметил особое отношение к жизни у тех, кто стал на защиту родных. Их легкость, улыбки и юмор - даже осознавая, что это может быть билет в один конец. Эти светлые души и горячие сердца, наполненные любовью. Украина обязательно победит! Любите и цените друг друга - не тратьте время на недостойных людей! Всех обнял!" - написал Дикусар.

