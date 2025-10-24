Пауза в мирных переговорах возникла "из-за нежелания Киева интенсифицировать диалог", заявили в Кремле.

Ситуация с мирными переговорами по Украине превратилась в "слишком затянувшуюся паузу". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам "РИА-Новости".

В Кремле считают, что пауза в переговорах возникла "из-за нежелания Киева интенсифицировать диалог".

В то же время Песков заявил, что Путин, как и президент США Дональд Трамп, не исключает проведения саммита РФ-США в будущем. Впрочем, он избежал конкретики относительно сроков проведения возможной встречи.

"Ни Путин, ни Трамп не хотят собираться только ради встречи и тратить время, для результативности нужна подготовка", - заявил он.

Он также добавил, что Путин обещал "потрясающий ответ" не на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, а вообще на попытки ударов вглубь России.

Переговоры по миру в Украине

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что отменил саммит с Путиным, поскольку не видит потенциальной возможности достичь прогресса.

Затем США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В Министерстве финансов Соединенных Штатов объяснили, что ограничения вводятся "в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине". Кроме "Роснефти" и "Лукойла", санкции затронут компании, которые прямо или косвенно на 50 % или более принадлежат этим гигантам, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Речь идет о 28 дочерних компаниях "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Трамп относительно новых санкций сказал, что он "просто почувствовал, что пришло время".

