В Украине продолжают стремительно дорожать огурцы: сколько уже стоит килограмм

Сезон огурцов в украинских теплицах подходит к концу.

Цены в Украине на огурцы на этой неделе в очередной раз подскочили. Главная причина подорожания – сезонное сокращение предложения при отсутствии конкуренции со стороны импорта и высокий спрос.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сезон огурцов в украинских теплицах подходит к концу. Хотя качество огурцов значительно снизилось, но отпускные цены все равно растут.

Так, с начала недели цена на этот овощ вырос в среднем на 21%. Теперь огурцы отдают по 90-110 грн/кг (2,16-2,63дол./кг), в зависимости от качества и объемов партий.

Видео дня

Стоит отметить, что стоимость тепличных огурцов в Украине уже в среднем на 11% выше, чем годом ранее. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может привести к тому, что импортеры уже на следующей неделе начнут везти огурцы из Турции, что может приостановить рост цен.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Varus овощ продают по 85 гривень за килограмм.

При этом в АТБ его можно купить по 109,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 144 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

С начала недели украинские производители лука начали повышать стоимость товара. Сейчас оптовые цены на овощ колеблются в диапазоне 7-13 гривень за килограмм, что в среднем на 12% дороже, чем в прошлую пятницу.

При этом заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что из-за постоянных отключений света цены на продукты будут только расти.

Вас также могут заинтересовать новости: