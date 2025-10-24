Экс-премьер Польши: Мы можем дать Украине одно оружие - молодых украинцев призывного возраста

Речь идет о мужчинах, которые находятся за границей и не стали на защиту своей страны, добавил Миллер.

Польша имеет одно "оружие", которое может подарить Украине - молодых украинцев призывного возраста.

Об этом заявил экс-премьер страны Лешек Миллер. Он отметил, что таких мужчин за пределами Украины миллионы.

"Это странно, что миллионы молодых мужчин выехали из Украины и не хотят бороться за свою страну. Часто это люди, которые не так уехали нелегально, как просто не вернулись. Но ни в коем случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте", - считает он.

Возвращение украинцев призывного возраста

По данным Bloomberg, президент Украины Владимир Зеленский пытался убедить союзников вернуть мужчин-уклонистов, но получил отказ.

Отмечается, что политики "от Польши до Венгрии" заявили, что не будут отправлять беженцев обратно, пока бушует война.

Но есть и главная экономическая причина оставить их у себя, особенно в странах, руководство которых в последние годы негативно относилось к миграции. Кроме украинцев, которые обосновались в Польше еще до войны, страна приняла около 950 000 беженцев. Их вклад в ВВП составил от 0,7 до 1,1% в прошлом году, согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Вас также могут заинтересовать новости: