В украинский прокат фильм выйдет 12 февраля 2026 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала трейлер криминального триллера "Путь к преступлению" (Crime 101) со звездным актерским составом.

Фильм, являющийся экранизацией новеллы Дона Уинслоу "Преступление 101", рассказывает историю неуловимого грабителя, который серией дерзких ограблений вдоль знаменитой трассы 101 доводит полицию до отчаяния. Мечтая о последнем рискованном деле, он неожиданно встречает на своем пути разочарованную жизнью страховую брокершу, которая и сама стоит на пороге больших перемен. Тем временем неутомимый детектив Лу Лубесник шаг за шагом приближается к раскрытию преступной схемы, а напряжение растет с каждым днем. Когда приближается момент большой аферы, грань между охотником и добычей стирается, и все трое вынуждены заплатить цену за собственные решения – осознав, что дороги назад больше нет.

Главные роли в фильме сыграли Марк Руффало (франшиза "Мстители", "Зодиак", "Остров проклятых", "Бедные-несчастные", "Микки-17"), Крис Хемсворт (франшизы "Тор", "Мстители", "Гонка", "Плохие времена в "Эль Рояле", "Фуриоза: Безумный Макс. Сага") и Холли Берри (франшиза "Люди Икс", "Бал монстров", "Умри, но не сейчас", "Кингсман: Золотое кольцо", "Хищный лес").

Также в фильме сыграли Дженнифер Джейсон Ли ("Машинист", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Омерзительная восьмерка", "Хорошие времена"), Барри Киоган ("Убийство священного оленя", "Дюнкерк", "Банши Инишерина", "Солтберн"), Моника Барбаро ("Лучший стрелок: Маверик", "Боб Дилан: Совершенный незнакомец"), Ник Нолти ("Мыс страха", "Тонкая красная линия", "Отель "Руанда", "Гром в тропиках") и другие.

Режиссером ленты выступил английский документалист Барт Лейтон ("Самозванец", "Американские животные").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат фильм выйдет 12 февраля 2026 года.

