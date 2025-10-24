Недавно на Иркутском авиационном заводе построили первый опытный образец этого самолета.

Российская ОАК ("Объединенная авиастроительная корпорация") в рамках опытно-конструкторских работ изготовила второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом ОАК сообщила в своем Telegram-канале.

Машину покрасили в традиционный для российской авиации пиксельный камуфляж. Впоследствии самолет присоединится к наземным и летным испытаниям. Параллельно россияне ведут сборку третьего борта.

Як-130М создают на базе учебного Як-130, характеристики которого позволяют готовить пилотов для истребителей четвертого и пятого поколений. Основной целью модернизации является расширение боевых возможностей Як-130.

Обновленная машина сможет нести ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". На самолете установлена бортовая радиолокационная станция БРЛС-130Р, теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс связи КСС-130.

По мнению специалистов, программа модернизации Як-130 является очень важной, ведь теоретически россияне могут получить эффективное оружие против украинских БпЛА. Главным преимуществом Як-130М является то, что он гораздо дешевле, чем полноценные истребители, такие как Су-35 и Су-30.

Российская авиация - другие новости

В последнее время Воздушно-космические силы РФ получили несколько партий новых истребителей и фронтовых бомбардировщиков. Так, недавно армии РФ передали новые самолеты Су-34.

По словам самих россиян, "Ростех" в этом году "побьет рекорд" по выпуску новых крылатых машин, изготовив в полтора раза больше самолетов, чем в 2024 году.

Однако это заявление может оказаться очередным примером российской пропаганды, ведь, как известно, российское авиастроение давно страдает от санкционного давления Запада.

