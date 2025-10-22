В ряде областей Украины отменили аварийные отключения: введены почасовые графики

Графики вводятся в частности в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

В части областей Украины вводятся графики почасовых отключений из-за российской атаки, сообщает Укрэнерго.

"С целью оживления длительно обесточенных потребителей - в части регионов вместо примененных ранее аварийных вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ)", - отмечается в сообщении.

В то же время в компании добавляют, что в части областей продолжают действовать аварийные отключения из-за ночной массированной российской атаки России на энергетику.

Видео дня

В частности, график почасовых отключений будет введен в Сумской области с 16:30. В "Сумыоблэнерго" отметили, что ограничения будут действовать в объеме двух очередей.

"Сегодня с 16:30 на территории Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей (вместо графиков аварийных отключений). Аварийные отключения с 16:30 будут отменены!" - отмечается в сообщении энергокомпании.

С 18:30 график почасовых отключений введен для клиентов компании "Полтаваоблэнерго". Перечень адресов, которые попадут под действие графиков пока недоступен.

График почасовых отключений с 22 октября введен и в Днепропетровской области. Как отмечается в сообщении ДТЭК, свет в регионе будет отсутствовать от 2,5 до 4 часов, но некоторые жители области будут весь день со светом.

Удары России по энергетике Украины - последние новости

В ночь на 22 октября российские оккупационные войска нанесли мощный удар по объектам украинской энергетики. Из-за атак утром были введены экстренные отключения в ряде областей Украины.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, говоря об ударах россиян по украинской энергетике, отметил, что враг изменил тактику ударов. По его словам, РФ стремится довести энергосистему до непригодного состояния.

Удары по украинской энергетике будут продолжаться. Авиаэксперт Валерий Романенко ожидает, что до конца месяца стоит ожидать одного-двух ударов по объектам энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: