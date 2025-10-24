Советуем не отвлекаться, ведь времени мало.

Головоломки на поиск слов пользуются большой популярностью среди интернет-пользователей. Они веселые, интересные и еще полезные для тренировки глаз.

Эти увлекательные загадки состоят из ряда букв, расположенных на картинке в случайном порядке. Где-то в этом хаосе спрятано конкретное слово, которое читатель должен отыскать. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку.

Решение таких головоломок помогает тренировать навыки наблюдения, внимательность к деталям, концентрацию, умение распознавать закономерности и действовать в условиях ограниченного времени. Готовы проверить себя?

Видео дня

В этой головоломке мы спрятали слово "тюльпан". Вам нужно найти его за несколько секунд, соединив буквы в осмысленную комбинацию по вертикали или по горизонтали, но не по диагонали.

Времени на ответ будет очень мало – всего 8 секунд. Поэтому советуем ни на что не отвлекаться. Для удобства можете включить таймер.

Готовы начать поиски?

Время пошло!

Что ж, ваши 8 секунд исчерпаны. Смогли ли вы найти слово "тюльпан" за это время? Если да, поздравляем – вы один из 2% людей, которым эта задача была под силу. Сделать это было довольно непросто, ведь многие буквы повторялись, что сбивало с толку.

Ответ на головоломку:

