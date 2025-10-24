Летом у пары родился малыш.

Популярная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк проговорилась, где и как познакомилась со своим женихом и отцом своего ребенка, военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Во время нового выпуска развлекательного шоу "Хто зверху?" женская команда должна была ответить не вопрос "Сколько процентов мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях для знакомств". Вот тут-то Никитюк и призналась, что именно там встретила своего жениха.

Сначала еще соведущий, певец Владимир Дантес ответил, что не знакомился в таких приложениях уже лет 15. А Леся предположила, что это будет "маленький процент":

"Вот, например, взять большой город. Тут пока куда-то доедешь, то на знакомство времени вообще не будет… Только в телефон зашел и кого-то там лайкнул…".

И позже добавила:

"Ну, если честно, давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении".

В итоге оказалось, что 51% мужчин никогда не знакомились с девушками в приложениях.

Напомним, в этом же выпуске шоу Леся Никитюк встретилась с актрисой, которая ее оскорбила.

