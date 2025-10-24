Жюри присяжных установило, что Браун "умышленно убил" Ирину.

Мужчине, которого подозревают в убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой в США, грозит смертная казнь.

Как пишет NBC News, 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему предъявлено обвинение в федеральном суде Северной Каролины в смертельном нападении с ножом на украинку. Брауну также предъявлено обвинение "в вприменении насилия в отношении железнодорожного перевозчика и системы общественного транспорта, что привело к смерти".

"Большое жюри присяжных установило, что Браун "умышленно убил" Ирину Заруцкую в ходе нападения на поезд транспортной системы округа Шарлотт 22 августа. Это обвинение даёт право на осуждение его на смертную казнь", - пишет NBC News.

Лорен О. Ньютон, адвокат, представляющий семью жертвы, заявила в четверг, что они "довольны обвинительным заключением и рассчитывают на скорейшее правосудие для Ирины".

Убийство Ирины Заруцкой – что известно

Ирина переехала в США из Украины, спасаясь от войны. Она жила с партнером, посещала курсы английского и подрабатывала в доме престарелых и пиццерии.

"Ирина приехала сюда в поисках покоя и безопасности, а вместо этого у нее украли жизнь самым ужасным образом", — ранее заявила ее семья.

Согласно видеозаписи с камер, Заруцкая села в поезд в 21:46 на свободное место перед Брауном. В иске говорится, что Браун вытащил из кармана нож и трижды ударил женщину сзади. После этого Браун скрылся.

Украинка скончалась на месте происшествия. Рядом с ее телом полиция обнаружила перочинный нож и красную рубашку, пропитанную кровью.

Браун был арестован на платформе станции, где произошло нападение. В сентябре ему было предъявлено обвинение по федеральному обвинению в совершении деяния, повлекшего смерть пассажира в системе общественного транспорта. Местная полиция предъявила ему обвинение в убийстве первой степени.

При этом криминальная история Брауна насчитывает более десяти лет и включает в себя тяжкое преступление со взломом и ограбление с применением опасного оружия. Согласно судебным протоколам, он отсидел пять лет в тюрьме по обвинению в ограблении.

Ее смерть вызвала значительный резонанс в США. Так, генеральный прокурор Пэм Бонди заявила в своем заявлении, что смерть Заруцкой стала "прямым результатом провальной политики смягчения преступности, которая ставит преступников выше невиновных".

3 октября губернатор Северной Каролины Джош Штейн объявил о своем решении подписать закон Ирины, который предписывает судебным органам уделять особое внимание лицам, которые могут представлять риск насилия, прежде чем определять размер их залога.

