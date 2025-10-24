Волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю.

Общественная инициатива Чехии "Подарок для Путина" собрала необходимую сумму на производство украинской ракеты "Фламинго" для ВСУ за менее чем двое суток. Об этом сообщили волонтеры на своей странице в соцсети X.

"Дамы и господа, позвольте мне сообщить вам, что сбор средств на приобретение украинской ракеты Flamigo, которая будет называться DANA 1, завершен. За менее чем 48 часов удалось собрать 12 500 000 крон. Спасибо!", - написали в сообщении.

В то же время организатор инициативы Мартин Ондрачек в комментарии для Novinky отметил, что волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю, а не за 48 часов, что превзошло все их ожидания.

Видео дня

Когда у него спросили, не хочет ли команда открыть сбор на еще одну ракету, он ответил, что проведет еще одни переговоры с производителем "Фламинго", а именно компанией Fire Point.

"Я вступаю в следующий раунд переговоров с производителем. У нас есть соглашение, которое, возможно, станет достаточно большим сюрпризом для людей, которые приобщились к созданию ракеты. Я должен снова подтвердить ее с ними до конца недели", - добавил Ондрачек.

Что известно о чешском сборе на "Фламинго"

Напомним, 22 октября чехи объявили сбор на ракету "Фламинго" для ВСУ. Ее назовут DANA 1 - в честь многолетней руководительницы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.

"Если что-то и может повлиять на ход войны, то это крылатые ракеты украинского производства, известные как "Фламинго". Они имеют дальность полета до 3000 километров, скорость 900 км/ч и вес боеголовки до 1150 килограммов", - отметили волонтеры.

Вас также могут заинтересовать новости: