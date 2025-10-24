Общественная инициатива Чехии "Подарок для Путина" собрала необходимую сумму на производство украинской ракеты "Фламинго" для ВСУ за менее чем двое суток. Об этом сообщили волонтеры на своей странице в соцсети X.
"Дамы и господа, позвольте мне сообщить вам, что сбор средств на приобретение украинской ракеты Flamigo, которая будет называться DANA 1, завершен. За менее чем 48 часов удалось собрать 12 500 000 крон. Спасибо!", - написали в сообщении.
В то же время организатор инициативы Мартин Ондрачек в комментарии для Novinky отметил, что волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю, а не за 48 часов, что превзошло все их ожидания.
Когда у него спросили, не хочет ли команда открыть сбор на еще одну ракету, он ответил, что проведет еще одни переговоры с производителем "Фламинго", а именно компанией Fire Point.
"Я вступаю в следующий раунд переговоров с производителем. У нас есть соглашение, которое, возможно, станет достаточно большим сюрпризом для людей, которые приобщились к созданию ракеты. Я должен снова подтвердить ее с ними до конца недели", - добавил Ондрачек.
Что известно о чешском сборе на "Фламинго"
Напомним, 22 октября чехи объявили сбор на ракету "Фламинго" для ВСУ. Ее назовут DANA 1 - в честь многолетней руководительницы Государственного управления ядерной безопасности Чехии Даны Драбовой.
"Если что-то и может повлиять на ход войны, то это крылатые ракеты украинского производства, известные как "Фламинго". Они имеют дальность полета до 3000 километров, скорость 900 км/ч и вес боеголовки до 1150 килограммов", - отметили волонтеры.