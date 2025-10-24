До списку потрапили Tesla Model 3, Polestar 2, Volkswagen ID.4, Cupra Born та MG4.

Эксперт по электромобилям Джинни Бакли протестировала электрокары, представленные на рынке Великобритании, и назвала пять лучших моделей. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалиста, за последний год цены на некоторые хорошие модели электромобилей в Великобритании опустились ниже отметки в 20 000 фунтов стерлингов (1 110 000 гривень).

"Это автомобили, которые предлагают большой пробег, передовые технологии и низкие эксплуатационные расходы", - говорит Джинни Бакли.

Tesla Model 3

Ни один обзор подержанных электрокаров не будет полным без Tesla Model 3. Это один из самых продаваемых электромобилей в мире, поэтому на рынке подержанных авто большой выбор по хорошим ценам. Среди главных преимуществ модели - отличный срок службы аккумулятора. В Украине подержанную Tesla Model 3 можно купить по цене около 20 000 долларов.

Polestar 2

Polestar 2 - это электромобиль-лифтбек на базе вольвовской платформы CMA, который компания Polestar выпускает с 2020 года. По словам Бакли, он сочетает шведский дизайн с современными китайскими технологиями. Автомобиль изготовлен по высоким стандартам и может подойти широкому кругу покупателей. В Украине подержанный Polestar 2 можно приобрести по цене около 22 000 долларов

Volkswagen ID.4

В Великобритании Volkswagen ID.4 часто остается в тени более "ярких" моделей электрических авто, но на самом деле это один из самых выгодных подержанных электрических SUV на рынке. По словам Бакли, он просторный, экономичный, удобный в управлении и предлагает много функций за свои деньги. В Украине подержанный ID.4 в хорошем состоянии можно приобрести за 23 000 долларов.

Cupra Born

Cupra Born - первое серийное электрическое авто от компании Seat, который вышел на рынок в 2021 году. Это один из самых привлекательных небольших электромобилей, который становится все более популярным на рынке подержанных авто. Среди главных преимуществ автомобиля - отличные технические характеристики и "премиальный вид". В Украине подержанный Cupra Born можно приобрести по цене 19 500 долларов.

MG4

MG4 - это компактный электромобиль производства китайской компании SAIC Motor, который впервые представили в 2022 году. По словам Бакли, на сегодня это один из "самых привлекательных доступных электромобилей". Среди его преимуществ - низкий уровень износа аккумулятора и относительно малые эксплуатационные расходы. Купить подержанный MG4 в Украине можно по цене около 23 000 долларов.

Украинский рынок электромобилей - последние новости

Недавно в Верховной Раде поддержали правку нардепа Дмитрия Разумкова к проекту государственного бюджета-2026 в первом чтении, которая предусматривает продление налоговых льгот на импорт электрокаров до 1 января 2027 года. Впоследствии парламентарии уточнили, что решение не окончательное.

По словам генерального директора компании Luaz Motors Вадима Игнатова, в случае завершения действия налоговых льгот в Украине произойдет стремительный рост цен на электрические авто. По мнению специалиста, начисление НДС может привести к подорожанию электромобилей для физических лиц на 20%.

