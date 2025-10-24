Продать доллар можно в среднем по курсу 41,60 грн, а евро - 48,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 24 октября, вырос на 7 копеек и составляет 42,10 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,60 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 5 копеек и составляет 49,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,30 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,10 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,97 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,07 грн/евро, а курс продажи - 48,90 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 24 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 14 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,55 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 18 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что с 27 октября по 2 ноября коридоры валютных изменений составят 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/долл. на межбанке и 41,5-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро на наличном рынке. Ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах 0,05-0,15 грн на межбанке, до 0,1-0,2 грн в банках, и до 0,3 грн в обменных пунктах.

