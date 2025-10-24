Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что местные власти ориентируются на среднесуточную температуру воздуха.

Отопительный сезон в Украине начнется не раньше ноября, при этом не исключено, что это произойдет не с начала месяца. А в некоторых районах Киева тепло в дома могут начать подавать и с декабря.

Такое мнение высказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире "Новости Live".

"Начало отопительного сезона в большинстве городов Украины начнется именно с 1 ноября. Опять же, 1 ноября - это очень условная цифра, потому что, как показывает ситуация последних лет, в некоторых районах Киева отопительный сезон начинался и в декабре, поэтому не стоит ожидать тепло именно с 1 ноября: 15 ноября, 20 ноября, 1 декабря и даже 10 декабря - это реальность начала отопительного сезона для многих киевлян", - сказал он.

Попенко отметил, что необходимо обратить внимание на обеспечение многоквартирных домов, которые выше пяти этажей, альтернативными системами питания.

"При отключениях электроэнергии требуется питание насосных групп, которые будут подавать тепло на верхние этажи. И здесь огромная проблема, потому что в Киеве наставили солнечные станции через программу 70/30 вместо того, чтобы позаботиться, чтобы в домах выше пятого этажа стояли элементы питания для работы насосов во время отключений", - сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказала, что подготовка к отопительному сезону идет по плану, и местные власти ориентируются на среднесуточную температуру воздуха, которая должна быть ниже 8°C и держаться на таком уровне несколько суток.

Отопительный сезон в Украине - главные новости

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что украинцы увеличили нагрузку на энергосистему на 20% с начала октября из-за отсутствия теплоснабжения и вынужденного обогрева электроприборами. Но уже через 10 дней ожидается подача тепла в домах граждан.

При этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь сообщил, что Украине уже в декабре-январе может не хватать газа, а быстрый старт отопительного сезона находится под вопросом.

