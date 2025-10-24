Актриса рассказала, что случилось.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук попала со старшим сыном в больницу. Она рассказала, что случилось и какой диагноз поставили мальчику.

В своем блоге в Instagram звезда поделилась, что срочно поехала с 10-летним Глебом в травмпункт. По ее словам, парень повредил палец на руке во время тренировки в секции тхэквондо.

Анна поделилась, что это уже не впервые, ведь ее сын очень активный и часто что-то ломает.

"Где бы мы еще могли быть, как не в Охматдете. У нас проблемы. Мы здесь часто бываем, потому что сын - спортсмен, всегда что-то ломает. Сейчас палец - тхэквондо, тренировки... Опух так сильно. Где бы я еще могла этот вечер провести? Мне еще этого не хватало", - рассказала Анна.

Саливанчук отметила, что до последнего надеялась, что у ее ребенка обычный вывих, но, рентген показал сразу несколько переломов. Теперь парень в течение месяца должен ходить с гипсом. Анна саркастически отметила, что "очень счастлива", ведь ко всем планам и проблемам добавилась еще и травма сына.

"3-4 недели в гипсе. У нас аж два перелома в одном пальце. Я, если честно до последнего думала, что вывих, а нет. Я счастлива, как никогда... Еду на гастроли, а сын с гипсом", - поделилась актриса.

К слову, недавно мама двоих детей Анна Саливанчук рассказала, планирует ли пополнение в семье.

